Вибори в січні більш вигідні Тимошенко, а не Януковичу

Перенесення президентських виборів на пізніший термін є більш вигідним прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, а не лідеру опозиційної Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ під час засідання круглого столу в Києві.

“Пересування виборів Президента на пізніший термін дає певний шанс відновлення позицій для Ю.ТИМОШЕНКО. А проведення виборів глави держави раніше мало бути більш вигідним Партії регіонів на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ”, - зазначив політолог, пояснивши, що лідер опозиції сьогодні має великий рейтинговий відрив від конкурентів. “А чи збережеться цей відрив?”, - зауважив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

У зв’язку з цим він не виключив, що позиції прем’єр-міністра та її політичної сили можуть зміцнитися за умови покращення ситуації в економіці, стосовно чого є прогнози експертів.

У таких умовах, на думку М.ПОГРЕБІНСЬКОГО, позиція Партії регіонів щодо проведення виборів у січні 2010 року, до яких уряд працюватиме, є ризикованою.

“Вони (Партія регіонів - УНІАН) повинні переходити до активної тактики політичної боротьби, яка не обмежуватиметься блокуванням парламенту та матиме інший зміст, який би демонстрував, що “регіони” знають і вміють, що робити для покращення ситуації”, - зауважив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.