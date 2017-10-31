НАБУ повідомило про підозру у "справі рюкзаків" двом затриманим, третього доправляють до Києва

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у «справі рюкзаків» двом особам, ще одну особу доправляють із Харкова до Києва для вручення підозри. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці НАБУ у Facebook.

«Двом особам, затриманим детективами НАБУ та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 31 жовтня в рамках розслідування так званої «справи рюкзаків» повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про колишнього заступника міністра внутрішніх справ України та приватну особу. Ще одну особу, також затриману цього дня в рамках розслідування зазначеного провадження, доправляють із Харкова до Києва для вручення підозри», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб у рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків і приватна особа.

Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід.

Разом з тим в МВС заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.

Також Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина.