Обшуки у сина Авакова: у мережі з’явились фото та відео

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У мережі з’явились фото та відео обшуків у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра. Світлини та запис опублікував у Facebook Олексій Гриценко.

«Фото з місця обшуку в Харкові в рамках справи рюкзаків. Схоже детективам буде потрібна допомога... Говорять про блокування кварталу. Наші джерела кажуть, що разом з поліцією ще «Східний корпус» та «Азов», - підписав фото користувач.

Як повідомляв УНІАН раніше, НАБУ проводило обшуки у сина очільника МВС Арсена Авакова – Олександра. Джерела повідомляють, що обшуки тривають у рамках розслідування справи щодо закупівлі наприкінці 2014 на початку 2015 року МВС рюкзаків.

При цьому речник МВС Наталя Статівко в коментарі виданню зазначила: "Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, краще, хай це зробить НАБУ".