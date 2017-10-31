"У нього не було жодної копійки з бюджету": Аваков заявив про невинність сина у справі про рюкзаки для МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про невинність свого сина Олександра, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в причетності до розтрати більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков (Alex Avakov) пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію в метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр.

Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

«Не повинні мати політичних інтересів і позицій піару. Вони повинні бути органом юриспруденції – найвищої суворості і відповідності Закону, а не застосовувати метод натяжок і припущень, як у випадку з моєю сім‘єю, - на догоду чиїхось політичних інтересів», - зазначив міністр.

Аваков також заявив про те, що сподівається на адекватний судовий процес у справі, в якій фігурує його син.

«Моя позиція щодо антикорупційного суду - незмінна - він має бути (створений) швидко і бути компетентним! А от баланс незалежності і незаангажованості в молодих антикорупційних органах повинен бути відновлений. І, переконаний, - ми зможемо це збалансувати! Повторюся - тиск на мене з боку організаторів сьогоднішніх дій проти мого сина і моїх колишніх підлеглих - не пройде. Сподіваюся адекватний судовий процес, в якому Олександр візьме участь, - розставить все по місцях!», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб у рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків і приватна особа.

Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід.

Разом з тим в МВС заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.