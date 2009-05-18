Ющенко боїться, що Нафтогаз змусять здати ГТС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив припущення, що неспроможність НАК «Нафтогаз України» розрахуватися за спожитий газ може призвести до того, що компанія буде змушена розраховуватися власними активами, до яких належить газотранспортна система (ГТС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в інтерв`ю одному з українських ЗМІ.

Проте, зі свого боку В.ЮЩЕНКО запевнив, що застосує всі конституційні повноваження, щоб ситуація навколо НАК «Нафтогаз України» не набула такого загрозливого характеру.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів

- з 2009 до 2019 рік включно.

Відповідно до контракту на постачання газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у 1-у кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу в Україну 2009 року становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме Україні газ за ринковою європейською ціною без знижок.

28 квітня ц.р. заступник керівника НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО повідомив журналістам, що ціна на газ, який ”Нафтогаз” купує в “Газпрому”, у другому кварталі 2009 року становитиме 270,95 дол. за 1 тис. куб. м.

Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена у скороченні законтрактованих об`ємів імпорту газу 2009 року з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.