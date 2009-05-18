Литвин: "Східне партнерство" матиме перспективу за однієї умови

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що програма «Східне партнерство» матиме перспективу в тому випадку, якщо буде реалізовано право країн, яких вона об’єднує, при досягненні ними відповідних критеріїв, подавати заяву про вступ до Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав на спільному засіданні представників профільних комітетів країн – потенційних учасниць Парламентської асамблеї «Східного партнерства», яке проходило сьогодні у Києві під головуванням голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Бориса ТАРАСЮКА.

«Європейський вектор розвитку України є консолідуючим фактором для українського парламенту, для українських політичних сил», – наголосив В.ЛИТВИН у своєму зверненні до учасників засідання, відзначивши при цьому, що проект «Східне партнерство» не є направленим проти когось, а ініційований для того, щоб країни, які декларують європейський вектор, отримали додаткову можливість поглибити співробітництво з європейськими структурами.

«Ми за диференційований підхід до країн, які прагнуть євроінтеграції. Але якщо в нас по багатьох питаннях буде консолідована позиція, ми зможемо діяти з кумулятивним результатом», – зауважив голова ВР.

За його словами, країни-учасниці «Східного партнерства» мають використовувати можливості своєї колективної позиції, колективної думки задля вирішення питань широкого діапазону, в тому числі і питань безпеки. «Ми повинні продемонструвати, що в нас є позиція і що без нас цей світ, який все більше глобалізується, не матиме достатньої стабільності», – закликав В.ЛИТВИН представників парламентів Молдови, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Вірменії.