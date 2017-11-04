Нацгвардія розширює співробітництво зі Збройними силами Канади

Міністерство внутрішніх справ України Департамент національної оборони Збройних сил Канади до 10 листопада завершать розробку відкритого технічної угоди про співпрацю. Про це повідомляє прес-служба МВС.

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"Протягом тижня учасники розглядають всі деталі договору. Планується, що до 10 листопада документ буде повністю підготовлений, погоджений і перекладений. Головні галузі співробітництва: професійна та мовна підготовки, покращення логістики і тактичної медицини. Угода буде великою і на її основі зможе розвиватися співробітництво в різних сферах. Договір буде відкритим: не буде терміну, доки одна зі сторін не вирішить його розірвати", - йдеться в повідомленні.

Командир оперативно-тактичної групи "Україна" підполковник Крістофер Рівз заявив, що Національна гвардія України реформується, і це прекрасна можливість розвивати двосторонні зв'язки і одночасно підвищити її професійну здатність.

"Я переконаний, надалі ви побачите співробітництво Збройних сил Канади та Національної гвардії України у сферах підготовки: бойовий, інженерної, військової медицини", - додав він.