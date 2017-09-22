Реформи в Нацгвардії дуже необхідні і вже багато досягнуто - голова представництва НАТО в Україні

Представники Офісу НАТО в Україні високо оцінили хід реформ, що проводяться в Національній гвардії України. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

21 вересня в Головному управлінні Національної гвардії України представники Офісу зв'язку НАТО в Україні обговорили поточний стан і перспективи співпраці з Офісом НАТО в Україні.

У зустрічі взяли участь командувач НГУ генерал-полковник Юрій Аллеров, офіцери ГУ НГУ, голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Винників і представники Офісу зв'язку НАТО в Україні.

Керівництво Національної гвардії України ознайомило представників Офісу НАТО в Україні з реформами, які відбуваються сьогодні і чого досягли за короткий час.

Читайте такожНацгвардія не отримувала офіційної інформації про затримання свого бійця в Італії

"Я дуже радий, що у нас з вами розширюється співробітництво. Що дані реформи в Національній гвардії України є дуже необхідними і вже багато досягнуто. Ми щиро вітаємо, що у керівництва НГУ є мотивація у розвитку і досягненні своїх цілей. Ви йдете на правильному шляху і ми високо оцінюємо зміни, які зазнає гвардія. Хочу вас запевнити що представництво НАТО і надалі буде залишатися з вами на цьому непростому шляху реформ", - зазначив глава Представництва НАТО в Україні Александер Винніков.

В ході засідання були послідовно розглянуті перспективи політики партнерства з НАТО.

Крім того, представники Офісу зв'язку НАТО обговорили питання гендерної політики Національної гвардії. Зараз цьому питанню приділяється все більше уваги і до цього ставляться дуже відповідально.

Представники НАТО відзначили ефективну роботу української сторони. Сьогодні співробітництво з Офісом зв'язку НАТО в Україні має особливе значення в розвитку НГУ і є важливою складовою у міжнародних відносинах.