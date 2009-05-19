Газпром: Ющенко безпардонно нападає на газові угоди

Надмірна політизація затьмарює нормальну роботу газових компаній. Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв.

"Не випадково сьогодні я вимушений був звернути увагу на те, що президент Ющенко, на якому лежить відповідальність за кризу, яка відбулася в січні цього року, він знову абсолютно безпардонно почав нападати на ті угоди, які були підписані в січні ", - сказав Медведєв.

На уточнення ведучого, що йдеться про вдосконалення, а не перегляд, заступник голови правління «Газпрому» відповів:

"Ну, я як би знайшов час прочитати його заяву, і знову він заявив про те, що вважає ці операції такими, що не відповідають інтересам України. Але я готовий у будь-якому вигляді довести, аж до прямого діалогу, що ці операції повністю відповідають стандартам європейського газового ринку і з погляду ціни на газ, і з погляду ставки за транзит".