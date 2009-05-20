Медведєв називає Черномирдіна одним з найпопулярніших політиків Росії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає Надзвичайного і Повноважного Посла в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА одним з найпопулярніших політиків у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні на церемонії вручення нагород в Кремлі.

«Віктор Степанович (ЧЕРНОМИРДІН) усе життя служив нашій країні на різних посадах. Віктор Степанович, мабуть, один з найпопулярніших політиків у нашій країні», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент Росії вручив В.ЧЕРНОМИРДІНУ орден «За заслуги перед Вітчизною» І ступеню.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Д.МЕДВЕДЄВ підписав указ про нагородження В.ЧЕРНОМИРДІНА орденом "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня за великий вклад у справу зміцнення авторитету Російської Федерації і багаторічну плідну державну діяльність.