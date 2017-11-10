Начальник поліції Києва фігурує у справі про стрілянину в Княжичах – Князєв

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко фігурує у кримінальній справі про стрілянину у Княжичах, де загинули п’ятеро правоохоронців.

Про це в інтерв’ю Громадському розповів глава Національної поліції Сергій Князєв.

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На питання журналістів, чи був причетний Крищенко до планування спецоперації у Княжичах, Князєв відповів: «Він керував поліцією у той час, коли відбувалась ця спецоперація. Його дії чи бездіяльність також є об’єктом дослідження кримінальної справи».

Водночас, він відмовився розповідати про результати службового розслідування щодо Княжичів.

«Службове розслідування носило елементи агентурно- оперативної роботи з грифом таємно. Я вам скажу, і піду до прокурора писати явку з повинною за розголошення таємної інформації», — сказав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

Читайте такожГПУ повідомила про підозру трьом службовцям Нацполіції у справі про перестрілку в Княжичах

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Станом на січень 2017 року, за результатами службової перевірки, з лав Нацполіції було звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

Генпрокуратура повідомила про підозру трьом службовим особам Нацполіції в рамках справи про перестрілку в Княжичах.

Крім того, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у цій справі планується вручити ще 8 підозр.