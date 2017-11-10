"Фініш": у Порошенка і Яценюка провалили переговори про злиття партій - ЗМІ

Блок Петра Порошенка і "Народний фронт" більше не обговорюють об'єднання партій, переговори з цього питання припинені. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в обох фракціях.

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Відповідно, об'єднання двох партій найближчим часом навряд чи відбудеться. "Все відбувається лише на рівні розмов, жодних консультацій або переговорів на рівні керівництва партій немає", - розповіло виданню джерело в АП.

В БПП говорять про те, що таке злиття президентській партії невигідно через низький рейтинг НФ.

"Цю тему роздувають як раз в НФ, адже їм з рейтингом нижче 1%, вигідно злитися з БПП. Але жодних переговорів з цього приводу наразі немає. Адже що нам дасть таке злиття?", - розповів співрозмовник з президентської політсили.

Більш того, за його словами, це питання не обговорюється як на рівні фракції, так і на регулярних зустрічах БПП з Петром Порошенком.

"Президент не підтримує цю ідею злиття. На одній із зустрічей він сказав, щоб фракція не реагувала на тему можливого об'єднання БПП з НФ", - зазначило джерело.

В НФ підтверджують, що дійсно на сьогоднішній день ніяких переговорів або консультацій про створення єдиної партії влади немає. "Фініш", - коротко відповів на питання кореспондента про переговори один з нардепів від НФ.

Нагадаємо, з червня місяця в правлячій коаліції обговорювалася можливість об'єднання БПП і "Народного фронту" в єдину політичну силу. Така домовленість нібито була досягнута ще два роки тому. Її сенс полягав у формуванні загального списку для чергових парламентських виборів.