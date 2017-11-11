Польща не підтверджує інформацію про заборону в'їзду В'ятровичу - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Польща не підтверджує інформацію про заборону в'їзду директору Українського інституту національної пам’яті Володимиру В'ятровичу, але Україна готова його захищати. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

"Польська сторона нам цього не підтверджує. Ми намагалися з'ясувати в Міністерстві закордонних справ Польщі", - заявив Клімкін.

При цьому він пояснив власне розуміння ситуації, яка відбувається.

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"Польська сторона намагається розглядати примирення як якусь політику. Для мене примирення, і в Святому письмі так сказано, і до речі Іван Павло II, який я вважаю напевно найвідоміша польська постать в історії, він же ж казав: Вибачайте і отримайте вибачення. Для мене примирення, це про людей, а не про політиків, і не про інтереси", - заявив Клімкін.

"Давайте згадаємо історію. Коли хтось намагався домінувати, ще з часів XV-XVI сторіччя, 30-ті роки (минулого століття - УНІАН), хтось обов'язково виграв третій. І я сподіваюсь, що у Варшаві це зрозуміють", - заявив Клімкін.

"Звичайно, є риторика, яка зараз звучить. Але ми поступово вийдемо на розуміння. Чи буде у нас спільне розуміння, в цьому я не впевнений. Відносини будуть розвиватися. Польща буде залишатися нашим стратегічним партнером. Але ми не можемо визнати, що не може бути поваги до людей, до людей, не зважаючи, належать вони до такого історичного бачення, чи іншого історичного бачення. І ми будемо захищати кожного, хто займається примиренням, включаючи Володимира В'ятровича", - наголосив Клімкін.

"Польща має зрозуміти, що якщо вона хоче у своїй політиці відійти від логіки християнського примирення, християнских цінностей, то цей шлях насправді нікуди не веде", - підсумував глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Ващиковський заявив, що Польща та Україна «мають різні підходи до примирення».

«Ми усвідомлюємо важливість України з геополітичних причин... але українці, знаючи про важливість їхньої країни для нашої безпеки, вважають, що питання, які ми розділяємо, особливо історичні питання, повинні відійти на другий-третій план», - сказав Ващиковський.

Також він заявив, що Польща розпочинає процедури, «які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу».

«Люди, які навмисно пропагують уніформу СС «Галичина», до Польщі не потраплять», - підкреслив Ващиковський.

У відповідь в Міністерстві закордонних справ України заявили, що взяли до уваги висловлювання Ващиковського, але наголосили, що в Україні немає антипольських настроїв.

8 листопада президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі, у Варшаві пропозицію про засідання сприйняли позитивно.