Офіційного підтвердження Польщі про існування списків нев'їзних українців поки немає – нардеп

Офіційного підтвердження з боку польської сторони про існування списків українців, яких не допускатимуть на територію Польщі через їхню політичну позицію, на сьогодні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала голова Комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко, коментуючи інформацію в ЗМІ про нібито існування складених польською стороною списків громадян України, котрі не будуть допущені на територію Польщі через демонстрування ними антипольських поглядів.

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Вона зазначила: “Офіційного підтвердження на рівні Міністерства закордонних справ Польщі, що ці списки вже існують, окрім заяв в Польщі, наше посольство станом на сьогоднішній ранок не отримувало”.

Вона додала: “Була певна інформація в медіа, але офіційного підтвердження дипломатичними каналами не було”.

Гопко вважає, що демократично європейська держава, яка дотримується принципів поваги до свободи висловлювань, особливо де йдеться про намагання знайти історичну правду, зокрема, і з боку української сторони, не може вирішувати питання шляхом ймовірних заборон обговорювати чутливі питання.

Депутат нагадала, що найближчим часом запланована зустріч на рівні голови Адміністрації президента Польщі Анджея Дуди та заступника голови Адміністрації президента України Петра Порошенка для обговорення цих питань відповідно до консультативної комісії президентів, яка запрацювала ще влітку.

Також Гопко закликала не нагнітати ситуацію навколо цих питань, оскільки це може призвести до зриву візиту президента Польщі в Україну.

За її словами , в середу, 8 листопада, відбулася нарада в Міністерстві закордонних справ України за участю посла України в Польщі Андрія Дещиці та представників парламенту, в якій взяв участь і директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Гопко зауважила, що під час зустрічі “українська сторона виробила певну свою позицію на основі чітких українських інтересів”, і додала, що українська сторона зацікавлена через діалог продовжити політику співпраці між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща має намір не впускати на свою територію осіб, які пропагують форму СС «Галичина». Він наголосив, що Польща та Україна «мають різні підходи до примирення».

«Ми усвідомлюємо важливість України з геополітичних причин... але українці, знаючи про важливість їхньої країни для нашої безпеки, вважають, що питання, які ми розділяємо, особливо історичні питання, повинні відійти на другий-третій план», - сказав Ващиковський.

Також він заявив, що Польща розпочинає процедури, «які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу». «Люди, які навмисно пропагують уніформу СС «Галичина», до Польщі не потраплять», - підкреслив Ващиковський.

У відповідь в Міністерстві закордонних справ України заявили, що взяли до уваги висловлювання Ващиковського, але наголосили, що в Україні немає антипольських настроїв.

8 листопада президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі, у Варшаві пропозицію про засідання сприйняли позитивно.

9 листопада польські засоби масової інформації повідомили, що в'їзд до Польщі заборонено директору Українського інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу. Водночас українські дипломати у Варшаві заявили, що поки не отримували підтвердження про заборону.