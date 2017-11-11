Порошенко провів розмову з Дудою: кризу у відносинах країн почнуть вирішувати наступного тижня у Кракові

Президент Петро Порошенко привітав Анджея Дуду з Днем незалежності Польщі та висловив сподівання на зміцнення стратегічного партнерства заради миру, процвітання і добробуту народів двох країн.

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Вони узгодили проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі на рівні зовнішньополітичних радників наступного тижня у Кракові. Президенти доручили також розпочати підготовку до робочого візиту Анджея Дуди до Харкова в грудні цього року.

Петро Порошенко та Анджей Дуда скоординували позиції в контексті підготовки до саміту «Східного партнерства», який проходитиме 24 листопада у Брюсселі.