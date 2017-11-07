Президент Польщі Анджей Дуда закликав керівництво України не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами. Як повідомляє Польське радіо, про це Дуда заявив телеканалу Trwam i радіо Maryja.

«Я очікую від президента Петра Порошенка, від прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, що люди, які відверто проголошують націоналістичні і антипольські погляди, не займатимуть важливих посад в українській політиці», - сказав Дуда.

За його словами, декотрі з українських високопосадовців дотримуються антипольських поглядів.

«Про це також необхідно говорити голосно - на дуже важливих посадах в Україні є люди, які практично мають відверто антипольські погляди, це неприйнятно», - наголосив Дуда.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що польська влада вживатиме заходів, «які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу».

«Люди, які навмисно пропагують уніформу СС «Галичина», до Польщі не потраплять», - підкреслив Ващиковський.

Також він додав, що Польща та Україна «мають різні підходи до примирення».

3 листопада в МЗС України заявили, що взяли до уваги висловлювання Ващиковського, але наголосили, що в Україні немає антипольських настроїв.

14-а гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина» - підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943-1945 роках і був укомплектований з українців греко-католицького віросповідання, фактично, виключно галичан. З 19 квітня 1945 року підрозділ отримав нову назву - 1-а Українська дивізія УНА.