Налагодженню американо-російських відносин заважає військова присутність РФ в Україні - Волкер

Військова присутність Росії в Україні – це перешкода для відновлення американо-російських відносин.

Про це в інтерв'ю Gazeta.ru сказав спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер.

За його словами, США хотіли б знайти шляхи для поліпшення відносин з Росією, але останнім часом «у нас був дуже поганий період, неприємна ситуація з дипломатичними представництвами, і, чесно кажучи, український конфлікт входить в число проблем».

Читайте такожРосійськомовне населення України страждає лише там, де є російські війська - Волкер

«Мені здається, Росія занадто далеко зайшла з військовою присутністю в Україні, встановленням контролю над її територіями. І сьогодні це, дійсно, перепона для відновлення американо-російських відносин. Те ж саме президент США Дональд Трамп пояснював президенту РФ Володимиру Путіну на саміті «Великої двадцятки» у Гамбурзі в липні», - сказав Волкер.

Він наголосив, що США хочуть врегулювання конфлікту в Україні. За його словами, в США зберігається дуже серйозне занепокоєння з приводу ситуації в Україні.

«За введення нових санкцій щодо Росії проголосували 98 американських сенаторів і 419 членів Палати представників. У США стурбовані ситуацією в Україні і хочуть, щоб російські війська забралися зі сходу України, а Мінські угоди були виконані. Знову ж, якщо Мінські угоди будуть виконані, це стане основою для зняття санкцій з Росії», - сказав Волкер.

За його словами, це наступний етап, якого США хотіли б досягнути, але це станеться тільки після врегулювання українського конфлікту.

При цьому він наголосив, що позиція США стосовно України єдина. «Я чув про внутрішні протиріччя, але, правду кажучи, я сам цього ніколи не помічав. Я перебуваю в тісному контакті з Конгресом, з держсекретарем Рексом Тіллерсоном, з міністром оборони Джеймсом Меттісом, з президентською Радою з нацбезпеки. І скрізь я бачу впевнену єдність, протиріч у Вашингтоні немає», - сказав він.

«Зрозуміло, що якби такі проблеми насправді були, то роботу мені це ускладнило б. Але у нас однозначно консенсус», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Волкер зазначив, що 7 жовтня в Белграді зустрінеться з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, щоб обговорити активізацію виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності України.

У Кремлі заявили, що запланована зустріч Волкера і Суркова не спрямована на конкретний результат - «це звіряння годинників».