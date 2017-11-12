Відносини з РФ почнуть відновлюватися після її поразки у війні на Донбасі – В'ятрович

Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович вважає, що початком відновлення відносин між Україною і Росією стане поразка останньої у війні, а вона — близько.

Про це повідомляє «Главред».

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За словами співрозмовника, підстави для перегляду відносин між українцями і росіянами, зокрема, з'являться після того, як РФ зрозуміє безвихідність свого розвитку держави в форматі імперії.

"... коли Росія зрозуміє, що Україна є незалежною державою, і саме як з незалежною державою та окремим партнером і суб'єктом міжнародного життя з нею треба налагоджувати стосунки, і коли Росія відмовиться від патерналізму та переваги по відношенню до України", — зазначив експерт.

В'ятрович сказав, що це буде не скоро. "Думаю, що початком цього стане поразка Росії в нинішній війні (а ця поразка близька, і вона буде однозначно). Тоді, можливо, росіяни схаменуться і протверезіють для того, щоб зрозуміти необхідність переосмислення себе в світі, переосмислення того, що імперія — це формат минулого, а не майбутнього. І тільки тоді, можливо, з'являться якісь підстави для перегляду відносин між українцями і росіянами", — додав історик.