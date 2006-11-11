До керівництва НСНУ мають прийти нові люди

Народний депутат, член «Народного Союзу Наша Україна» Петро ОЛІЙНИК вважає, що голова Ради партії НСНУ має залишитись головою виконкому партії, а очолити НСНУ має інша людина.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час виступу на сьогоднішньому з’їзді НСНУ.

П.ОЛІЙНИК підкреслив, що нинішній голова ради НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ “гарний організатор і дуже добре знає партію”. Водночас він вважає, що до керівництва партії мають прийти нові люди, які відстоюють національні інтереси. Також П.ОЛІЙНИК висловив думку, що “не можна штовхати Президента» очолити НСНУ безпосередньо. На переконання П.ОЛІЙНИКА, Віктор ЮЩЕНКО має залишитись почесним головою партії.

Він підкреслив, що цей з’їзд “може знаменувати ренесанс партії, а може виштовхнути її на маргінеси”, якщо залишити все як є, а може, навіть розколоти партію, якщо до керівництва прийдуть люди, які не розуміють потреб партії і суспільства.

За оновлення керівництва НСНУ висловився і народний депутат Лілія ГРИГОРОВИЧ, яка зазначила, що не бачить сьогодні керівника, який би «дихав Україною» і міг би відстоювати позицію партії по всіх питаннях. Вона вважає, що в партію мають прийти такі люди, як Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО та інші – люди нового формату.

Ряд голів місцевих осередків НСНУ висловлювались за необхідність внесення змін до статуту партії з тим, щоб обирати керівника партії безпосередньо на з’їзді.

Також більшість промовців говорили про недоцільність розширення Ради партії до 200 осіб.

Наразі, відповідно до статуту партії, з’їзд обирає Раду партії, яка, в свою чергу, обирає президію, а президія – голову Ради партії.