Луценко: можна йти вишуканими туфельками по спинах вчорашніх побратимів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не вважає виходом із нинішньої ситуації в «Народному Союзі «Наша Україна» обрання його лідером партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на другому етапі ІІІ з’їзду політичної партії “Народний Союз «Наша Україна». Водночас на з’їзді не було чіткої заяви про його незгоду з тим, щоб очолити партію, проте це випливає з його виступу.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що на сьогодні помаранчеві сили переживають кризу. За його словами, «одні кажуть треба просто знайти нового популярного політика і люди повірять, що ми обновилися». «Такого собі містера Мускула», - зазначив він додавши, що до нього «надходили подібного ґатунку пропозиції». В той же час він підкреслив, що не вірить «в такий шлях». ЮЛУЦЕНКО вважає, що це не є сьогодні єдиним виходом із ситуації. «Не варто вважати наш електорат наївним. Це справа наших опонентів вважати їх козлами і біомасою», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що мова йде не про перевибори на цьому з’їзді. За його словами, йому і виборцям набридли «кулуарні маневри і чвари партфункціонерів». Він зазначив, що на з’їзді «хтось буде натякати на те, що Микола КАТЕРИНЧУК є внутрішня опозиція в партії і треба вирішити цю проблему і йти монолітними рядами». При цьому Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що питання не в М.КАТЕРИНЧУКУ, а питання в тому, що «його погляди співпадають з колосальною кількістю людей». У цьому контексті Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що виходом партії із кризової ситуації є необхідність йти до людей і також об’єднувати демократичні сили. Ю.ЛУЦЕНКО також підкреслив, що він на з’їзді не як міністр внутрішніх справ України, а прийшов на прохання Президента України Віктора ЮЩЕНКА та відгукнувся на запрошення своїх друзів із НСНУ.

Юрій ЛУЦЕНКО закликає всі демократичні партії до об’єднання і не виключає можливості очолити цей об’єднаний рух. Зокрема, він сказав, що до кінця року варто прийняти рішення демократичних партій і організацій про можливість об’єднання.

За його словами, «якщо цього не розуміють вожді та вождики, то нехай це рішення приймають чесні активісти, які цього хочуть з усіх сил». Він закликав зупинити «номенклатурні інтриги”.

Ю.ЛУЦЕНКО пропонує, починаючи з лютого, провести в областях спільні збори щодо об’єднання в потужну демократичну силу і визначити ключові завдання демократичного руху. Він вважає, що все це має відбутися шляхом прямого голосування членів демократичних сил «в залах, на стадіонах, на площах, шляхом «чорної ради» обрати нове керівництво і розпочати новий наступ за демократію».

Він вважає, що це принесе реальне очищення і буде обрано те керівництво, якому довіряють люди.

Звертаючись при цьому до Р.БЕЗСМЕРТНОГО, Ю.ЛУЦЕНКО закликав: «Знімай галстук, сідай в штабний вагончик і керуй цим рухом, Роман Петрович, бо ви є основою такого руху». Він вважає, що саме такий підхід і таке оновлення мав на увазі Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на першому етапі з’їзду НСНУ. «Коли на всіх майданах України весною, коли бруньки набухнуть, коли листя розпуститься, загуркотять барабани революції, коли в серцях прокинеться воля до перемоги, тоді ми разом заспіваємо, разом нас багато і підемо в наступ за Україну», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Пізніше журналістам Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що «в Україні немає жодної самодостатньої демократичної помаранчевої сили, і головне завдання – це об’єднуватися».

Він зазначив, що у зв’язку з цим вважає за необхідне провести об’єднання на основі прямого плебісциту, коли голосування відбувається рядовими прихильниками помаранчевих ідей. «Саме вони мають прийняти рішення про об’єднання, обрання знизу шляхом плебісциту по кожній області окремо нової лідерської команди», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «Якщо такий процес буде йти, якщо це буде прийнято для політичних сил, яким я сьогодні це пропоную, тоді приймемо рішення про формування такої лідерської команди, і я не виключаю, що я можу прийняти рішення про її очолення», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Говорячи про партії, які б могли увійти до нової помаранчевої коаліції, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що це можуть бути різні політичні сили, такі як «Наша Україна», партія «Реформи і порядок», “Пора”, частина членів Соцпартії. Водночас, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він не бачить у цій коаліції Блоку Юлії Тимошенко, оскільки БЮТ, за його словами, на сьогодні позиціонує себе як самодостатня політична сила.

Міністр внутрішніх справ вважає єдиним переможним шляхом для демократичних сил викриття дій нинішньої влади. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що нинішня влада «демонстративно відпустила ЩЕРБАНЯ - людину, яка гуляла півтора роки і ховалася від правосуддя». Міністр вважає, що це є «як хамський плювок влади в обличчя всього народу».

Він наголосив на необхідності йти до людей і пояснювати, що відбувається. Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, потрібно бути чесними і пояснити, «що перемогу людей зрадили, використали, оббрехали».

Одні, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, це зробили, зокрема, через те, що «шелест купюр заглушив бій революційних барабанів». Як сказав міністр, вони йшли у владу «не на служіння, а на заробітки». «Інші використали президентську кампанію як особисту розкрутку своїх амбіцій і вирішили, що можна йти вперед до тотальної монопольної влади вишуканими туфельками по спинах вчорашніх побратимів, не забуваючи при цьому списати у дні інавгурації пару мільярдів боргів до бюджету», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО. Треті, за його словами, «пересиділи вал юридичних процедур», і, “знайшовши шляхи і ціну, як закрити рот правосуддю», знову зайняли свої посади.

Через це, як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, люди розгублені, і тому єдино правильним шляхом є похід до людей і пояснення того, що відбувається. Для цього демократичні сили повинні об’єднатися, ще раз наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.