Грають в смартфони і ведуть особисте листування: журналісти показали закулісне життя нардепів

Журналісти побували у стінах Верховної Ради і дізналися, чим займаються народні депутати на робочому місці, крім своїх прямих обов'язків. Так, наприклад, лідер Радикальної партії Олег Ляшко любить грати на своєму смартфоні, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

В цей же час нардеп Василь Амельченко листується з редактором газети "Чернігівські відомості" Іриною Мокроусовою, якому та пропонує "комерційне співробітництво" і натякає, що видання планує перетворитися на ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю). Журналісти відзначають, що необхідно буде перевірити, чи не опиниться незабаром серед засновників видання хтось із близьких нардепа.

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Крім того, журналісти стверджують, що екс-регіоналка Ганна Герман зараз є спіч-райтером Радикальної партії Олега Ляшка. Кореспондент "Грошей" зняв листування нардепа від РПЛ Андрія Лозового, в якому він вносить правки в матеріал Герман і оцінює його на 2 т+. Журналісти припустили, що мова йде про оплату в 2 тисячі доларів.

За правками в чаті з Ганною Герман особисто стежить і голова фракції Олег Ляшко. Тим часом сама Ганна Герман на дзвінки журналістів не відповідає.

Нагадаємо, раніше журналісти побували в їдальні Верховної Ради і опублікували свіжі фото меню.