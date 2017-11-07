Брускетти з сьомгою, тигрові креветки і осетрина: опубліковані свіжі фото меню Верховної Ради

Меню народних обранців продовжує радувати своєю різноманітністю і відносно невисокими цінами. Фото свіжих цінників у їдальні Верховної Ради опублікувало видання "Апостроф".

Зазначимо, що два різних меню в парламентській їдальні висять тому, що страви готують дві різні кухні.

Зокрема, брускетта з сьомгою коштує 40,60 грн, бутерброд із сьомгою – 37,03 грн, смажені креветки з помідорами черрі – 146,23 грн, осетер заливний – 111,10 грн, філе слабосоленої сьомги – 133 грн, качина грудка з журавлинним соусом 128,56 грн.

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Меню в їдальні Ради складається з перших і других страв, закусок, гарнірів, напоїв та десертів. В цілому, ціни в даному закладі для Києва порівняно невисокі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно обіди в їдальні Ради подорожчали: тигрові креветки продають по 146 гривень, а осетрину по 285. Знаменита котлета по-київськи подорожчала майже в два рази - з 22,29 до 39,21 гривні.