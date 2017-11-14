У Порошенка повідомили ймовірну дату розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу скоріш за все відбудеться в грудні, бо в четвер малоймовірний.

Про це в коментарі УНІАН сказала представник президента у ВР, народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко.

Вона зазначила, що завтра комітет ще має розглядати поправки до законопроекту, які надійшли до другого читання.

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В той же час додала, що ще “науково-юридичне управління ВР мусить дати збалансований висновок до тої стратегії, яку запропонував президент”.

“Я так думаю, що швидше за все воно вийде на грудень місяць”, - сказала Луценко.

Вона підкреслила, що шанси на те, що даний законопроект буде розглянутий в другому читанні у четвер “є малі”.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№7163).

До другого читання, за словами голови профільного комітету Сергія Пашинського, було подано майже 800 поправок. Серед інших була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію. Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.