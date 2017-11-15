У Путіна не вгамовуються: вважають, що Україна має намір зробити з миротворців ООН "окупаційні війська" для Донбасу
Лавров заявив, що РФ не дозволить "перерізати контакти" окупованого Донбасу "із зовнішнім світом".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна має намір зробити з миротворців ООН «окупаційні війська», але Росія не дозволить «перерізати контакти» окупованого Донбасу «із зовнішнім світом».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на спільній прес-конференції в Москві з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм.
«Наша позиція зафіксована в резолюції, яка пару місяців лежить на столі Радбезу ООН, і її обговорення саботує насамперед Україна, яка хоче не забезпечити безпеку спостерігачів від ОБСЄ, які виконують функції з контролю за дотриманням Мінських домовленостей, а хоче ввести окупаційні війська - перерізати всі контакти Донбасу із зовнішнім світом і потім встановити там свої порядки, повністю ігноруючи Мінські домовленості», - сказав Лавров.
За його словами, «ця позиція не має жодних перспектив».
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Лавров заявив, що Москва почула заяви з інших столиць, де «більш відповідальні люди займаються цим врегулюванням» і виступають за роботу над російською пропозицією. Аналогічну пропозицію зробив спецпредставник США Курт Волкер, стверджує Лавров.
«Робота над цією темою (миротворців) триває, і в нашому проекті резолюції означено абсолютно необхідні критерії миротворчої операції. Один з них є хрестоматійним - це згода конфліктуючих сторін на національний склад контингентів, які включаються в миротворчу операцію», - сказав Лавров.
За його словами, має бути згода України і бойовиків, які контролюють Донецьк і Луганськ. «Ми готові, щоб цей проект резолюції обговорювався максимально швидко, але при повному розумінні, що його остаточне формулювання має бути прийнятним для проголошених республік. Напевно, у зв'язку з цим з ними потрібно провести прямі переговори», - зазначив Лавров.