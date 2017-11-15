У Путіна не вгамовуються: вважають, що Україна має намір зробити з миротворців ООН "окупаційні війська" для Донбасу

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна має намір зробити з миротворців ООН «окупаційні війська», але Росія не дозволить «перерізати контакти» окупованого Донбасу «із зовнішнім світом».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на спільній прес-конференції в Москві з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм.

«Наша позиція зафіксована в резолюції, яка пару місяців лежить на столі Радбезу ООН, і її обговорення саботує насамперед Україна, яка хоче не забезпечити безпеку спостерігачів від ОБСЄ, які виконують функції з контролю за дотриманням Мінських домовленостей, а хоче ввести окупаційні війська - перерізати всі контакти Донбасу із зовнішнім світом і потім встановити там свої порядки, повністю ігноруючи Мінські домовленості», - сказав Лавров.

За його словами, «ця позиція не має жодних перспектив».

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Лавров заявив, що Москва почула заяви з інших столиць, де «більш відповідальні люди займаються цим врегулюванням» і виступають за роботу над російською пропозицією. Аналогічну пропозицію зробив спецпредставник США Курт Волкер, стверджує Лавров.

«Робота над цією темою (миротворців) триває, і в нашому проекті резолюції означено абсолютно необхідні критерії миротворчої операції. Один з них є хрестоматійним - це згода конфліктуючих сторін на національний склад контингентів, які включаються в миротворчу операцію», - сказав Лавров.

За його словами, має бути згода України і бойовиків, які контролюють Донецьк і Луганськ. «Ми готові, щоб цей проект резолюції обговорювався максимально швидко, але при повному розумінні, що його остаточне формулювання має бути прийнятним для проголошених республік. Напевно, у зв'язку з цим з ними потрібно провести прямі переговори», - зазначив Лавров.