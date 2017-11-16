"Біг сусідів по лезу": посол пояснив причину загострень у відносинах України з Польщею та Угорщиною

Українцям час зрозуміти: загострення відносин із сусідніми країнами, як останнім часом з Польщею та Угорщиною, неминуче. І причина не тільки в тому, що їхній націоналізм зачіпає нашу мову та нашу територію, пише для "Нового времени" Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи.

За його словами, Східна Європа зараз — простір тих, хто ступив на гостре лезо і намагається по ньому бігти. Хтось вимушено, хтось - з непідробним задоволенням.

"Українці схильні до нищівної державної самокритики. Один з наших мемів: "Ми самі в усьому винні". Але це не так. Ми не винні у тому, що націоналізм сусідів з історичних причин зачіпає нашу територію. Ми винні лише в тому, що за останні три роки відчули в собі силу захищатися. Ось у чому причина загострень у відносинах із сусідами", - зазначив Кулеба.

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"Можна, наприклад, не відкривати собі й світу свою історію. І не буде суперечок з Польщею. Але тоді нашу історію відкриє Польща. Можна не захищати українську мову. І не буде сварок з Угорщиною. Але тоді Угорщина захистить монополію угорської мови на Закарпатті. І Будапешт, і Варшава матимуть при цьому рацію з точки зору свого національного інтересу. Але у нас же свій інтерес. І так, ми повинні чути своїх сусідів. Але і вони повинні чути нас", - додав постійний представник України при Раді Європи.

Він наголосив, що якщо Київ не захистить свою ідентичність і мову, то не захистить й свою територію, тому повинен захищати, не відмовляючись від пошуку рішень у суперечках із сусідами.

"Навіть якщо в цьому пошуку і нам, і сусідам доведеться бігти по лезу. Мета у всіх (крім Росії) одна — добігти до фінішу без кривавих порізів", - підсумував Кулеба.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 17 листопада 2017 року

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