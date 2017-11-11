Європейські сусіди України використовують "кремлівські прийоми" – Геращенко

Країни-сусіди України використовують «українське питання» у власних інтересах, застосовуючи при цьому «кремлівські прийоми». Про це заявила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в інтерв’ю «5 каналу».

"Власне, я би визначила тут дві проблеми. Перше – ми дійсно маємо сьогодні проблему націоналізму в дуже багатьох країнах. Друге – ми бачимо наші найближчі партнери і сусіди – і Угорщина, і Сербія, і Польща часто об'єднують свій внутрішній електорат на фоні такої боротьби за все польське, угорське, шукаючи тему назовні. Це, до речі, такий дуже "кремлівський прийом", і прикро, що його використовують європейські країни", – зазначила Геращенко.

Читайте такожУкраїна довго "використовувала" Польщу і уникала вирішення двосторонніх проблем - Ващиковський

Також віце-спікер парламенту пояснила мету таких дій на політичній арені.

"Дійсно, є спроби наших найближчих сусідів використовувати внутрішні свої проблеми, у тому числі підготовку до виборів, для того, щоби просто шукати назовні (не ворога, звичайно), а противника. Якісь такі теми. І навіть "противник" тут – не дипломатичне слово, але шукати тему, навколо якої можна об'єднувати свій внутрішній електорат. Ми бачимо таку достатньо, я б навіть сказала, неадекватну реакцію Угорщини щодо внутрішнього українського Закону "Про освіту". Ми бачимо, дійсно, некоректні заяви деяких польських високопосадовців і чиновників, які намагаються зі свого боку тлумачити драматичну і трагічну українську історію", - розповіла Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.