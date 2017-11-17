Родина Порошенка дала 3 мільйони на меморіальний комплекс Небесної сотні (відео)

Організація "Благодійний фонд Порошенка" виділила 3 млн грн на організацію конкурсу проектів зі створення меморіального комплексу Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з членами архітектурної групи меморіального комплексу Героїв Небесної сотні у Києві.

"Ми домовились, що сьогодні буде підписано меморандум про співпрацю між благодійним фондом Порошенка, який очолює перша леді Марина Порошенко, і компанією Hossbach Lehmhaus GbR, і будуть виділені перші гроші – 3 млн грн наших особистих грошей для того, щоб конкурс було запущено. Я сподіваюсь на пожертви інших благодійників", - заявив Порошенко.

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Після цього відбулась церемонія підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством культури України, організатором конкурсу Hossbach Lehmhaus GbR та Благодійним фондом Порошенка.

"Сподіваюсь, високий рівень конкурсу на проект комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності дозволить нам створити той меморіал, який буде гідний наших героїв", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Київрада виділила 1,23 га землі для будівництва об’єкту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності" у Києві на алеї Небесної сотні (на вулиці Інститутській), 3. Комплекс включатиме Меморіал Героям, Музей Революції гідності та облаштований громадський простір.