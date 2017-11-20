Шкіряк: українець не може почувати себе захищеним на 100%, але тут безпечніше, ніж у Парижі чи Нью-Йорку

В Україні жодна людина не може відчувати себе захищеним на 100%, але це краща ситуація, ніж в США і країнах Євросоюзу. Таку думку висловив радник міністра МВС Зорян Шкіряк в інтерв'ю для 112.ua.

"Ні в Нью-Йорку, ні в Парижі, ні в Лондоні, ні в Брюсселі, ні в Анкарі, ні в Барселоні сьогодні жодна людина не може почувати себе на 100% захищеним. Не може відчувати себе захищеним на 100% і людина в Україні. Ми не можемо поставити по поліцейському біля кожного громадянина. Можу сказати, що я теж ніколи не відчуваю себе в безпеці", - сказав він.

У той же час він підкреслив, що ні в одній європейській країні, де траплялися терористичні акти, ніхто з громадян не звинувачував поліцію і спецслужби, і тим самим не заважав розслідуванню.

"Коли ми нарешті зрозуміємо, що наша безпека – це наша спільна відповідальність і що немає жодної країни світу, де можна захиститися від тероризму на 100%! Складна криміногенна ситуація, у тому числі високий рівень терористичної загрози, яка у нас в Україні є постійно. Хоча, можливо, значно менше, ніж у багатьох цивілізованих країнах. І при цьому вони не воюють, а ми воюємо", - додав радник.

Раніше в Нацполіції повідомляли, що з початку 2017 року в Україні сталося 1185 вбивств.Станом на жовтень з них були розкриті 1039 вбивств. Пізніше Аваков стверджував, що порівняно з минулим роком розкриття злочинів в країні збільшилося на 25,6%, а кількість злочинів зменшилася на 14,5%.

Що стосується майнових злочинів, то, за словами Авакова, правоохоронці розкрили 62% таких порушень з числа всіх зареєстрованих. Правоохоронці розкрили 6 тис. 624 крадіжки з квартир та 72 тис. 428 крадіжок.

Згідно з даними міністра МВС, в 2017 році також спостерігається позитивна тенденція зменшення випадків злочинів, пов'язаних з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Національна поліція зареєструвала 1 477 злочинів із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень та 406 випадків ТТП з летальним результатом.