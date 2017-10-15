В Україні вперше за 10 років знизилася кількість умисних вбивств (інфографіка)

В Україні за дев’ять місяців поточного року сталося 1185 умисних вбивств та замахів, але цей показник є найнижчим за останні 10 років, оскільки рівень розкриття таких злочинів по країні становить 88%. Про це повідомили у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до інфографіки, оприлюдненої на сайті МВС, кількість умисних вбивств у поточному році скоротилась на 18%, кількість тяжких тілесних ушкоджень – на 15%.

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Водночас питома вага розкритих умисних убивств виросла до 88% у порівнянні з 75% у минулому році, тяжких тілесних ушкоджень – до 90% ( минулого року - 78%).

Як повідомляв УНІАН, британський політолог показав, як Кремль використовує російську кримінальну мережу у Європі.