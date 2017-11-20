"Він просто втік": мер Добропілля, у якого знайшли російський паспорт, третій тиждень не з'являється на роботі

Мер міста Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов, у якого, як недавно стало відомо, є російське громадянство, вже третій тиждень не з'являється на роботі. Про це йдеться в сюжеті телканала 2+2.

На робочих місцях присутні його заступники та секретар. Де знаходиться сам мер міста, його секретар повідомити не може. На дзвінки свого заступника мер також не відповідає.

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Як повідомляється, спочатку мер пішов на лікарняний, пізніше віддалено взяв відпустку за свій рахунок і пропав.

Опоненти Аксьонова стверджують, що він втік у Росію. Також, за їх словами, ще до війни він перевіз свою сім'ю до Криму, збудував там готель і постійно туди їздить.

"У 2015 році він навіть попросив громадянство Росії. Недавно все це з'ясувалося, і він просто втік", - йдеться в сюжеті.

За попередньою інформацією, зниклий мер виїхав до Росії.

Як повідомляв УНІАН, мер міста Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов виявився громадянином Росії. Також, за деякою інформацією, Аксьонов 5 листопада цього року виїхав в Росію.