У Білорусі показали кадри допиту затриманого українця Шаройка (відео)

Білоруські державні телеканали показали кадри, на яких, за їх твердженнями, зняті допит українця Павла Шаройка і затримання фігурантів справи. Про це повідомляє "РИА Новости".

За версією білоруського телеканалу ОНТ, у журналістів в розпорядженні є "фрагмент запису допиту, де розвідник називає свого координатора - українського дипломата, акредитованого в Мінську".

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"У 2016 році ще при зміні оперативного керівника мене перевели з відділу, який займався журналістами, які працюють під прикриттям, у відділ, де працюють дипломати під прикриттям", - говорить на відео затриманий українець.

Він зазначив, що не знає, з чим це було пов'язано.

"Припускаю, що це робилося напередодні приїзду до Білорусі на посаду першого секретаря посольства України полковника Скворцова Ігоря Васильовича. Скворцова я знаю ще з часів служби МО України", - повідомив на відео Шаройко.

"РИА" зазначає, що на відео є кадри затримання співробітниками спецслужб "білоруса, якого підозрюють в отриманні відомостей на користь України. Також демонструються документи, які називаються" цілком таємними".

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що 25 жовтня в Мінську КДБ Білорусі затримав власного кореспондента «UA: Українське радіо» в Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН в Мінську, громадянина України Шаройка. За словами посла України в Білорусі Ігоря Кизима, Шаройко звинувачують у шпигунстві і утримують в слідчому ізоляторі КДБ Республіки Білорусь.