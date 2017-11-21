Парубій підписав закон про вихідний день в Україні 25 грудня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів», в якому йдеться про запровадження святковим днем 25 грудня (католицьке Різдво, - УНІАН.) та скасування вихідного 2 травня.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №5496 на сайті парламенту.

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Зазначається, що документ направлено на підпис президенту.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Верховна Рада ухвалила закон. За дане рішення проголосували 238 народних депутатів.

Документом визначено, що відтепер не лише 7 січня, але й 25 грудня є святковим і неробочим днем. Крім того, депутати підтримали пропозицію Парубія про виключення 2 травня (Дня міжнародної солідарності трудящих) з переліку святкових та неробочих днів.