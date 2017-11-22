Голова НАЗК Корчак запідозрила Соломатіну у крадіжці документів

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що їй не надходило звернень від колишнього керівника департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганни Соломатіної, яка заявила про зловживання в агентстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

Читайте такожСередньомісячна зарплата Корчак у першому півріччі 2017 року була 100 тисяч гривень - ЗМІ

"До Ганни Соломатіної в мене велика претензія щодо того, що саме в неї залишилися документи ДСК, саме в неї є матеріали перевірок. І вона їх не здала", - сказала Корчак і не виключила, що сьогодні утворить "робочу групу, комісію", аби здійснити виїмку цих документів.

За словами Корчак, Соломатіна за власним бажанням звільнилася з посади 31 жовтня.

"Це людина, яка не організувала роботу департаменту. І ті факти, які вона зараз показує, - вона жодного факту не показала мені як керівнику органу", - наголосила вона і додала, що від Соломатіної їй не надходило жодного документу в якості службової записки.

Так, на сьогодні, підкреслила Корчак, вони вивчають ситуацію та документи для того, аби встановити обставини справи.

"Але станом на сьогоднішній день більшість матеріалів не підтверджуються. І тут ще виникає питання, чи не вкрала Соломатіна документи з департаменту", - сказала Корчак.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Соломатіна заявила, що керівництво і члени агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій.

Соломатіна стверджувала, що нібито працівників НАЗК викликали в Адміністрацію президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки електронних декларацій.

"Мене особисто з двома колегами викликали в Адміністрацію президента у вересні цього року - так званий куратор щодо НАЗК пропонував, щоб усі перевірки, проекти рішень, які будуть винесені на засідання НАЗК, насамперед розглядалися в Адміністрації президента, а потім вже на засіданнях НАЗК", - сказала Соломатіна.

Вона наголосила, що відмовилася від цієї пропозиції. Соломатіна також заявила, що написала заяву про звільнення і зараз перебуває на лікарняному.

Національне антикорупційне бюро України незабаром повідомило про початок досудового розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами НАЗК дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, пов'язаних з вимаганням такої вигоди за вчинення дій в інтересах вигододавача і третіх осіб.

У НАЗК, у свою чергу, заявили, що Соломатіна - колишній працівник Агентства, а поширена нею інформація є недостовірною.

«Поширена інформація екс-чиновниці, без конкретних фактів, є особистою атакою на керівника, членів і колектив Національного агентства та спробою дискредитації успішно розпочатої антикорупційної реформи в Україні», - наголосили в НАЗК.