Співробітниця НАЗК Соломатіна попросила надати їй охорону

Керівниця Департаменту фінансового контролю Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна попросила надати їй охорону.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Громадському, на яке теж прийшла з охоронцем.

За словами Соломатіної, вона написала заяву щодо охорони в Національне антикорупційне бюро. Наразі її охороняють п’ятеро людей.

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Співробітниця НАЗК каже, що боїться за своє життя і не хоче, щоб на неї якимось чином тиснули. Але при цьому зізнається, що погроз на її адресу поки що не було.

Нагадаємо, раніше голова департаменту фінансового контролю НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила своє керівництво у особі Наталії Корчак у фальсифікації висновків перевірки декларацій. За її словами, Корчак давала прямі вказівки щодо перевірки окремих депутатів і фальсифікувала висновки. Своєю чергою детективи НАБУ відкрили справу за фактом можливого отримання співробітниками НАЗК хабара в особливо великих розмірах. У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали звинувачення очільниці Наталії Корчак у фальсифікації перевірки декларацій "недостовірною інформацією".