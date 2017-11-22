Порошенко може не приїхати на саміт "Східного партнерства" - ЗМІ

Україну не влаштовує проект декларації, підготований до саміту "Східного партнерства", що відбудеться найближчої п’ятниці у Брюсселі. За інформацією Польського радіо, президент України Петро Порошенко попередив, що не прилетить до столиці Бельгії, якщо документ не змінять.

Читайте такожПосол ЄС назвав Україну двигуном "Східного партнерства"Для України ця декларація не дуже амбіційна, оскільки в ній йдеться про визнання європейських прагнень країн "Східного партнерства", але не виходячи за рамки вже встановленої схеми. Документ не надає, наприклад, європейської перспективи для України.

Крім того, українцям не подобається посилання на декларацію лідерів Євросоюзу за грудень 2016 року, яку тоді писали під голландців і яка мала переконати їх підтримати угоду про асоціацію ЄС з Україною. У документі говориться, що угода не веде до автоматичного членства України у спільноті. Для влади у Києві посилання на такі висновки є негативними і вона хоче більш позитивного послання.

Щоправда дипломати ЄС, з якими спілкувалося Польське радіо, сумніваються, що можна ще щось змінити саме у цьому розділі. Вони підкреслюють, що проти будь-яких більш амбіційних тверджень у декларації вситупают передусім Нідерланди.

За словами дипломатів, з роздратуванням у Брюсселі пов’язані також погрози президента України про те, що його не буде на саміті "Східного партнерства" і скоріше ці погрози не сприймаються серйозно.