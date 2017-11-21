Порошенко: на саміті "Східного партнерства" будуть визначені проміжні цілі України на європейському шляху

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на саміті «Східного партнерства», що відбудеться 24 листопада в Брюсселі, будуть визначені проміжні цілі та рубежі України на європейському шляху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистостей з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві.

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«Післязавтра вирушаю на саміт «Східного партнерства», щоб визначити нові проміжні цілі та рубежі на європейському шляху. Кінцеву ж мету ми вже знаємо – повноправне членство в найпрестижнішому союзі світу, остаточне повернення до європейського дому», - заявив він.

За словами президента, Угода про асоціацію з Євросоюзом є дорожньою картою реформ та наблизить Україну до цієї перспективи.

«З такою ж упевненістю хотів би ще раз наголосити, що найгірше з пережитого нами останніми роками – позаду. Крок за кроком наша країна повертається на шлях економічного зростання та соціального розвитку», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, саміт учасників «Східного партнерства» відбудеться 24 листопада у Брюсселі.