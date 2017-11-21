В ЄС ще не ухвалили рішення щодо формату "Східне партнерство плюс" для України, Грузії і Молдови

В Євроcоюзі ще не знають, чи будуть рекомендації Європейського парламенту щодо створення для України, Молдови та Грузії моделі «Східне партнерство плюс» відображені у декларації саміту «Східного партнерства», який пройде 24 листопада в Брюсселі.

Читайте такожЄвропарламент підтримав новий формат "Східного партнерства" для України, Грузії і МолдовиПро це журналістам в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

За словами співрозмовника агентства, на даний момент переговори щодо спільного документу ще тривають. "Коли мова йде про пропозиції Європейського парламенту, ми задоволені тією великою увагою, яку ЄП приділяє цьому партнерству. Як ця ідея буде відображена у спільній заяві, на цьому етапі я не можу сказати. Спільна заява ще в стані переговорів, і цей процес ще продовжується. Ми сподіваємося завершити переговори наступними днями", - сказав високопосадовець.

Разом з тим він дав зрозуміти, що саміт буде самітом результатів, а не нововведень. "Справжнє запитання зараз: як далі буде просуватися партнерству, як буде виконано те, що ми вже маємо, зокрема, дуже просунуті угоди, які асоційовані партнери підписали з ЄС. Повинно бути виконано багато роботи, спрямованої на імплементацію. Я думаю, що, з точки зору членів ЄС,фокус зараз на цьому", - зауважив співрозмовник агентства.

Відповідаючи на запитання, чи буде в заключній заяві згадуватися український закон про освіту, дипломат знову наголосив, що з приводу заключного документу ще йдуть переговори. "Я не буду коментувати зміст до того, як робота буде завершена. Але вам відома наша позиція щодо українського закону про освіту. Ми завжди підкреслювали, що законодавство повинно відповідати міжнародним зобов'язанням, які Україна взяла на себе, особливо в рамках Конвенції Ради Європи щодо захисту меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", - сказав він.

У цьому зв'язку дипломат нагадав, що в ЄС відзначили, що українська влада запросила бачення Венеціанської комісії щодо освітнього закону. "Ми були дуже чіткими з Україною стосовно того, що ця думка повинна бути повністю взята до уваги", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Європейський парламент проголосував за рекомендації саміту «Східного партнерства» створити для України, Молдови та Грузії модель «Східне партнерство плюс».

Відповідне голосування відбулося у Страсбурзі в рамках планерного засідання Європарламенту. "За" проголосували 519 депутатів, проти – 114, утримались – 47.

Напередодні пройшло обговорення доповіді, авторами якої є Лайма Андрікіте та Кнут Флекенштайн. В доповіді пропонується створити модель «Східне партнерство плюс» для країн, які мають угоди про асоціацію з Євросоюзом і досягли значного прогресу у проведенні реформ, що «в кінцевому підсумку може призвести до приєднання до Митного союзу, Енергетичного союзу, Союзу цифрових технологій та Шенгенської зони, подальшого доступу до внутрішнього ринку ЄС, інтеграції у транспортну інфраструктуру, партнерства в індустріальній сфері, збільшення участі в програмах ЄС та агентствах», а також скасувати роумінг.

Також пропонується заснувати для України, Грузії та Молдови трастовий фонд, який би фокусувався на приватних і державних інвестиціях в соціальну та економічну інфраструктуру, у той же час забезпечити «ретельну перевірку їхнього використання, щоб запобігти будь-яким зловживанням».

Президент Петро Порошенко привітав рекомендації Європарламенту щодо створення моделі «Східне партнерство плюс» для України, Молдови та Грузії і висловив сподівання, що рекомендації доповіді Європарламенту матимуть позитивний вплив на результати саміту «Східного партнерства», який пройде 24 листопада в Брюсселі.