Холодницький підтвердив інформацію про свою госпіталізацію

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький знаходиться в лікарні.

Про це сказав журналістам 22 листопада його заступник Володимир Кривенко після засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, як повідомляє "Українська правда".

"Назар Іванович зараз в лікарні. Я, на жаль, не медик, думаю, скоро він сам зможе повідомити всі деталі", – сказав Кривенко.

Сам Холодницький підтвердив "Українській правді", що його госпіталізували через різке збільшення рівня цукру в крові і стрибок тиску. Лікарі діагностували хронічну перевтому з тахікардією. Зараз стан нормалізувався, тож керівник САП обіцяє повернутись на роботу в понеділок.

Читайте такожСитник підтвердив укладення угоди із фігурантом "справи рюкзаків" про закупівлю товарів для НАБУ

Як повідомлялось, 22 листопада відбулося засідання антикорупційний парламентського комітету, на якому заслуховували керівників антикорупційних органів.

Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак зокрема розповіла, чому НАЗК не знаходить порушень у деклараціях топ-чиновників.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, в свою чергу, поскаржився, що деякі політики здійснюють дискредитацію антикорупційних органів з метою обмеження повноваження НАБУ.