Голову САП Холодницького терміново госпіталізували з підозрою на інфаркт

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького госпіталізовано до лікарні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

“Все, що можемо сказати з цього приводу — керівник САП у лікарні”, - повідомили у САП. У прес-службі також додали, що не знають, з яким діагнозом і в яку саме лікарню госпіталізовано Холодницького.

У той же час Insider з посиланням на джерела повыдомляє, що Холодницького забрали в лікарню з підозрою на інфаркт.

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За їх словами, Холодницького відвезли в лікарню ввечері у вівторок, 21 листопада. Зараз він знаходиться в одному з медзакладів у передінфарктному стані.

У той же час, голова САП направив антикорупційного комітету ВР листа з поясненням, чому він не може бути присутнім на засіданні комітету 22 листопада. У листі йдеться про те, що він не може взяти участь у засіданні "у зв'язку з необхідністю вирішення нагальних робочих питань діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".