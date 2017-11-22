Київський суд віддав опозиційну казахську журналістку на поруки нардепу

Апеляційний суд Київської області скасував запобіжний захід суду першої інстанції журналістці з Казахстану Жанарі Ахмет у вигляді тримання під вартою та віддав її на поруки народному депутату України Світлані Заліщук. Про це повідомила сама Заліщук на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно казахську опозиційну журналістку Жанару Ахмет мені віддали на поруки. Сьогодні вона буде з сином. За справедливість таки треба боротися. Під час розгляду апеляції нагадали прокуратурі, що червона картка Інтерпола колись висіла в базі й поряд з ім’ям Рефата Чубарова. Якось швидко забуваємо історію", - пише вона.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Києво-Святошинський суд Київської області заарештував Ахмет, яка виїхала з Казахстану через переслідування, на 18 днів.

Таким чином, журналістка повинна перебувати в СІЗО ще 15 днів, з урахуванням вже проведеного там часу. Захист має намір оскаржуватиме це рішення.

«Ми вважаємо, що суддя незаконно долучила до справи довідку про те, що Ахмет відмовлено в наданні статусу біженця. Це була не завірена нотаріально ксерокопія. Як ця довідка могла потрапити в прокуратуру? Прокуратура не сторона в її міграційній справі. Ми подаватимемо апеляцію», — заявив адвокат журналістки Владислав Грищенко.

Ахмет після рішення суду оголосила голодування.

Влада Казахстану інкримінує журналістці статтю 177 (шахрайство) Кримінального кодексу. Захист наполягає на тому, що Жанара вже була на батьківщині засуджена за цією статтею і повторне покарання буде незаконним.

Тепер за процедурою протягом 18 днів влада Казахстану має надіслати запит про екстрадицію, і українська сторона повинна буде ухвалити рішення.

22 жовтня стало відомо, що у Києві затримано казахстанську журналістку і блогера Жанару Ахмет. Як повідомив Грищенко, журналістку затримали 21 жовтня через те, що вона перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом влади Казахстану. У Казахстані журналістці інкримінують злочин, передбачений статтею 177 (шахрайство) Кримінального кодексу країни.

Журналістку помістили в ізолятор тимчасового утримання в місті Вишгород.

Жанара Ахмет була змушена виїхати в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які журналістка вважає політично мотивованими.

У Києві Жанара Ахмет жила разом з 9-річним сином.