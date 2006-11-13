Тимошенко найняла закордонних шерлоків холмсів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що передала матеріали про «РосУкрЕнерго» для розслідування міжнародній структурі.

Про це вона повідомила в інтерв`ю газеті "Экономические известия" (від 13 листопада).

"Ми зібрали критичну масу цих документів і передали міжнародній структурі, яка займається незалежними розслідуваннями корупції в системі видобування, транспортування і торгівлі нафтою і газом", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми дуже сподіваємося на те, що не кишенькові генеральні прокурори, керівники служб безпеки і Міністерства внутрішніх справ розслідуватимуть корупцію тих, кому вони підпорядковані, а незалежна міжнародна структура дасть адекватний висновок", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вважаю, що ця структура («РосУкрЕнерго» - УНІАН), користуючись жадністю вищих урядовців, пожирає Україну", - заявила лідер БЮТ.

Саме тому, за її словами, вона хоче "якнайскоріше дійти влади", "щоб цій гідрі і тим, хто її кришує, зменшити апетит".

"Я можу назвати прізвища, але не хочу бути бездоказовою. Сьогодні підійдіть до будь-якого депутата, вимкніть диктофон і попросіть, щоб він пошепки сказав, хто стоїть за "РосУкрЕнерго", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, чому Росія на підтримала прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА в газових переговорах і підняла ціну до 130 доларів за тисячу кубометрів газу, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "По-перше, Росія підтримує не ЯНУКОВИЧА, і не МОРОЗА. Росія, і за це її варто поважати, відстоює свої національні інтереси".

"Росія підтримує продажних політиків, готових здати країну і на цьому трошки заробити. Пам`ятаєте фразу Рузвельта: "Це, звичайно, сучий син, але це наш сучий син". На жаль, в Україні цілий сонм сучих синів", – додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського природного газу до України з початку 2006 року.

RosUkrEnergo на 50% належить «Газпрому», решта 50% належать компанії Centragas Holding і перебувають в номінальному утриманні Raiffeisen Investment. Бенефіціарами Centragas Holding є українські підприємці Дмитро ФІРТАШ - 40% і Іван ФУРСІН - 10%.

Раніше ВАТ «Газпром» офіційно повідомляло, що співзасновниками RosUkrEnergo з рівними частками в статутному капіталі - по 50% - є компанії Arosgas Beteiligungs Holding A.G. і Centragas Beteiligungs Holding A.G.

Arosgas Beteiligungs Holding A.G. створено відповідно до законодавства Австрійської республіки афільованою структурою АБ «Газпромбанк» (РФ), власником контрольного пакета акцій якого є «Газпром».

Centragas Beteiligungs Holding A.G., за даними «Газпрому», є афільованою компанією Raiffesen Investment A.G., 100% статутного капіталу якої контролює група Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB). Водночас «Газпром» заявляв, що інформації, чи виступає компанія Raiffesen Investment A.G. номінальним утримувачем, і про осіб, інтереси яких вона представляє, не має в своєму розпорядженні.

Наприкінці квітня 2006 року Raiffeisen Zentralbank (RZB) підтвердив, що бенефіциаріями 50% частки компанії Raiffeisen Investment AG (RIAG) у компанії RosUkrEnergo AG (ексклюзивний постачальник імпортного газу до України) є двоє українських громадян - Дмитро ФІРТАШ (90% акцій) і Іван ФУРСІН (10%). Про це писала австрійська газета Wirtschaftsblatt:online.

У газеті наголошується, що 26 квітня російська газета «Известия», посилаючись на аудиторський звіт PricewaterhouseCooper, назвала українських бізнесменів Д.ФІРТАША (45%) і І.ФУРСІНА (5%) «економічними власниками» половини RosUkrEnergo AG, зареєстрованої в Швейцарії. А цією часткою Rosukrenergo AG за дорученням довірителів управляє Raiffeisen Investment AG.

«З відома довірителів, ми підтверджуємо дану інформацію («Известий» - УНІАН)», - повідомив Raiffeisen Zentralbank - материнський холдинг компанії Raiffeisen Investment AG. «Обидва бізнесмени - це так звані «економічні власники» Centragas, зареєстрованої у Відні», - пише газета.

При цьому Raiffeisen знову відкинув спекуляції про будь-який зв`язок з організованою злочинністю, як безгрунтовні. «Довірителі були перевірені всесвітньо відомою компанією з безпеки Kroll (США). Наявність позитивних результатів перевірки була передумовою для взяття на себе управління чужим майном за дорученням довірителя», - запевнив RZB у своєму комюніке.