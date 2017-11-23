Грошей "як бруду" і ні слова про політику: ЗМІ знайшли доньку Корнета в Харкові – навчається на прокурора (фото)

Дочка глави "МВС ЛНР" Марина Корнет навчається на прокурора в Харківської юракадемії ім. Ярослава Мудрого.

Як повідомляє газета «Вести», однокурсники дівчини розповіли, що вона любить задаровувати залицяльників дорогими презентами. Наприклад, годинником за $10 тис.

«Поки ватажки «ЛНР» Ігор Плотницький і Ігор Корнет ділять владу у Луганську, звинувачуючи один одного в роботі на "укропів", старша дочка одного з бандитів спокійнісінько навчається в Харкові на прокурора», – підкреслює видання.

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"Поки її батя Плотву (Ігоря Плотницького. - Ред.) по підвалах ганяє, його дочка навчається у нас в універі. Грошей у неї як бруду. Одному з женихів годинник за 10 тисяч "зелених" подарувала. Спочатку жила у 7-му гуртожитку на п'ятому поверсі, в кімнаті 505. А тепер квартиру в центрі Харкова за 20 тисяч знімає", – розповів "Вістям" студент вишу.

Згідно з даними зі сторінки Марини в соцмережах, у 2013 році вона навчалася в США. Вона пише, що частенько буває в рідному Луганську. А у виші вона вчиться на одні четвірки, тому отримує стипендію.

У сервісі анонімних питань у доньки бандита запитують, чому її "тягне тільки на неруських". Це питання вона залишила без відповіді. На її сторінках багато фото з відпочинку, - наприклад, в цьому році дівчина відпочивала в Туреччині.

"Про політику вона взагалі ні разу нічого не говорила. Зайнята тільки собою і своєю зовнішністю", - кажуть однокурсники дівчини.

«Судячи з фото Ігоря Корнета у соцмережах, у нього є ще двоє дітей. Ксенія, якій 12 років, і хлопчик Кирило, на вигляд йому близько 4-5 років. Зараз вони знаходяться в російському місті Самара», – повідомляє газета.