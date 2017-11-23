Корнет, який влаштував бунт у Луганську, заявив про змову щодо повернення "ЛНР" під контроль України

Так званий екс-голова "МВС ЛНР" Ігор Корнет заявив про існування змови щодо повернення окупованих територій під український контроль. За його словами, на окуповану територію нібито вже були готові заходити українські силовики. Відео з його заявою опублікували на YouTube, передає ТСН.

"Майже вийшло повернутися до матері (Україна, - ред.). В реальності за малим - буквально два тижні", - сказав він у ході "наради".

Корнет додав, що в разі успіху "українських агентів" з усунення його від керівництва "МВС ЛНР" на окуповану територію Луганщини нібито був готовий зайти 3-й полк спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони України.

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Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше в Спеціальний моніторингової місії ОБСЄ заявили про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, які перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалося обласне управління МВС України.

Президент України Петро Порошенко у зв'язку із загостренням ситуації в Луганську скликав позачергове засідання Військового кабінету Ради національної безпеки і оборони України, під час якого заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій для забезпечення безпеки мирного населення.