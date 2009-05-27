У Черновецького нарешті сказали, куди поділися благодійні гроші

Кошти, отримані на аукціоніз продажу службових автомобілів столичної мерії, перераховані на будівництво Центру ПЕТ-технологій.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, кошти від проведеного в столичній мерії минулого року аукціону з продажу автомобілів надійшли до міського бюджету та перераховані на будівництво Центру ПЕТ-технологій.

“Основні кошти, в розмірі 2 млн. 356 тис. грн., отримані від продажу автомобілів на відкритих біржових торгах, надійшли в грудні 2008 року, оскільки найбільші торги було проведено 28 листопада 2008 року. З отриманої суми 5% (141 тис. грн.) було перераховано на рахунок біржі, яка проводила відкриті торги, решта коштів після здійснення інших обов’язкових платежів направлено до міського бюджету та перераховано на будівництво Центру ПЕТ-технологій”, - сказано в оприлюдненому повідомленні мерії.

І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що на будівництво Центру ПЕТ-технологій з раннього виявлення онкологічних захворювань було спрямовано загалом більш як 4 млн. 100 тис. грн. – це крім коштів, отриманих від продажу автомобілів чиновників КМДА, також кошти з міського бюджету.

“Контроль за витратами бюджетних коштів здійснюють правоохоронні органи, КРУ та всі депутати Київради”, - підкреслила вона.

І.КІЛЬЧИЦЬКА також додала, що депутат Київради від Блоку Литвина Олена АНТОНОВА, яка через півроку вирішила повернути автомобіль, куплений на аукціоні, може звернутись до Головного управління із захисту прав споживачів.

«Скоріше за все, в управлінні захисту прав споживачів пані АНТОНОВІЙ вкажуть на неможливість такої реституції. Крім того, якщо вона хоче допомогти якій-небудь дитячій лікарні – ми будемо тільки вдячній їй за це. Наступного разу, коли Олена АНТОНОВА виявить бажання взяти участь в аукціоні через престижність та можливість заявити про себе завдяки такому заходу, їй варто брати участь в аукціоні в якості звичайної людини та розраховувати на власний бюджет», - сказала перший заступник голови КМДА та запросила О.АНТОНОВУ відвідати в суботу, 30 травня, благодійний аукціон «Київське віче».

Як повідомляв УНІАН, 21 травня на засіданні сесії Київради депутат від Блоку Литвина О.АНТОНОВА повернула заступнику Київського міського голови-секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ ключі від автомобіля “Чайка”, який придбала на аукціоні в мерії 28 листопада минулого року. О.АНТОНОВА заявила, що туберкульозні лікарні не отримали кошти від продажу дорогих авто, як про це заявляла влада Києва, коли проводила аукціон.

Депутат посилалась на розслідування, яке власними силами провів Блок Литвина.

О.АНТОНОВА нагадала, що на аукціоні з продажу автомобілів було отримано 2 млн. 800 тис. грн. Вона особисто за “Чайку” заплатила 600 тис. грн. і 20 тис. грн. – за оформлення відповідної документації.

О.АНТОНОВА зазначила, що хоче отримати від столичної влади пояснення, куди були спрямовані згадані кошти. В разі ненадання їй цієї інформації, депутат вимагатиме повернути витрачені нею на аукціоні кошти і планує сама передати їх дітям, що лікуються в туберкульозних медичних закладах.