Суддя-"баночник" Чаус подав до суду на президента Молдови

Український суддя Микола Чаус подав до суду на президента Молдови Ігоря Додона, який відхилив його клопотання про надання політичного притулку. Про це повідомляє Anticoruptie.md, передає Європейська правда.

Рішення про відмову в наданні політичного притулку було прийнято 5 жовтня, Чаус вирішив оскаржити її в суді. Перше слухання у цій справі було відкладено з технічних причин. Наступне заплановано на 19 лютого 2018 року.

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На думку експертів, ця дія буде всього лише затримкою в процедурі, зазначає видання.

Справа про екстрадицію в Молдові затягується. 13 слухань, які вже були проведені в окружному суді Кишинева, кожен раз відкладалися на прохання захисту. Чергове засідання перенесли 24 листопада.

"Засідання було відкладено до 5 березня 2018 року, і саме з цієї причини - апеляція на рішення відхилити заявку на політичний притулок", - сказав представник прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в отриманні хабара в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, покинув територію України. З 12 вересня суддя оголошений в національний розшук, з 11 листопада - в міжнародний розшук.

28 лютого 2017 року суддю Чауса затримали в Молдові. 2 березня суд у Кишиневі заарештував його на 15 діб за незаконне перетинання молдавського кордону. Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в Кишиневі під домашнім арештом.

4 жовтня Вища рада правосуддя відсторонила суддю Чауса від здійснення правосуддя. Рішення про відсторонення судді Чауса діятиме до ухвалення ВРП рішення про його звільнення з посади або до скасування рішення Дисциплінарної палати.