Старший оперуповноважений Нацполіції не задекларував Audi Q7 - розслідування (відео)

Старший оперуповноважений відділу супроводу особливо важливих справ управління оперативних розробок Нацполіції Олександр Грущенко їздить на автомобілі Audi Q7 з вінницькими номерами, записаному на батька, лікаря амбулаторії в селі під Крижополем. Про це повідомляють "Схеми".

Такий автомобіль коштує як мінімум 30 тис. доларів. У його декларації за 2016 в Києві - лише квартира, якою він користувався безкоштовно, а також орендований гараж. При цьому ніякої машини ні в його власності, ні на праві користування не зазначено.

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Відповідати на запитання журналістів, чому не декларує батькове авто, Олександр Грущенко не став.

Після проведення журналістського розслідування Центр Протидії Корупції звернувся до НАЗК, але агентство відмовилося перевіряти декларацію. Прокуратура передала звернення до Нацполіції, але суд усе-таки зобов'язав прокуратуру зайнятись Грущенком, повідомляють "Схеми".

Як повідомляв УНІАН, скандальний екс-начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитро Сус записав Audi Q7 на свою 85-річну бабусю.