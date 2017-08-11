Майно скандального екс-прокурора Суса арештували, окрім елітного позашляховика його 85-річної бабусі

Суд арештував майно скандального начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса. Відповідне рішення виніс Солом'янський районний суд міста Києва, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення.

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Зокрема, суд арештував дві квартири (вартістю 150 тис. грн і 650 тис. грн). Одна з них має площу 42 кв. м, розташована в Києво-Святошинському районі, інша - має площу 33,7 кв. м, знаходиться в місті Хмельницькому, дві земельні ділянки, гараж (вартістю 100 тис. грн) та автомобіль "Skoda Octavia Combi RS" 2015 року випуску (вартістю 443 тис. 768 грн).

Як повідомляв УНІАН раніше, 25 липня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки

Генеральної прокуратури України Дмитра Суса. Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті чесноти авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що, як з'ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

У серпні 2016 сталося зіткнення між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконною, у той час як НАБУ стверджує, що мали на це рішення суду. Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Увечері сам Сус відвіз їх в будівлю НАБУ.