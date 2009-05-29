У Тимошенко радять Черновецькому навчитися оперувати цифрами

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ спростовує заяву мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про збільшення вилучень з київського до державного бюджету.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Хай він (ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ) навчиться оперувати цифрами», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 травня, голова Київської міської державної адміністрації, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що уряд вилучив у поточному році до державного бюджету України майже половину коштів столичного бюджету. За його словами, в поточному році з бюджету столиці до державного бюджету «феноменально і безпідставно» вилучено 7,5 млрд. грн.