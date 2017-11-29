Maserati та земля на $500 тисяч: ЗМІ розповіли про власність "бідної" тещі завгоспа Нацполіції (відео)

Теща начальника Департаменту управління майном Національної поліції Івана Наумова попри офіційні злидні виявилася власницею елітної автівки та нерухомості вартістю у півмільйона доларів. Про це йдеться у розслідуванні "Наших Грошей".

Зазначається, що Тетяна Зачиняєва у 2017 році придбала три земельні ділянки загальною площею 39 соток на березі обвідного каналу Київського водосховища. Ринкова вартість землі тут складає 2,5 тисячі доларів за сотку, тобто ціна усіх ділянок Зачиняєвої має становити 97,5 тис доларів.

Теща Наумова також є власницею земельних ділянок на 36 соток, які розташовані неподалік на березі Дніпра. Ділянки придбали в різні роки, їхня ринкова ціка має складати 90 тис доларів. У 2012 році на цій землі почали зводити будинок. За оцінкою архітекторів, вартість 5-поверхової "коробки" має складати близько 450 тис доларів.

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Також у Тетяни Зачиняєвої виявили дві ділянки у селі Рибаківка Миколаївської області на березі Чорного моря. У 2013 році вона придбала тут 40 соток землі, загальна ринкова вартість якої має складати близько 40 тис доларів.

Крім того, в лютому 2017 року Тетяна Зачиняєва стала власницею люксового Maserati Levante (2016 року випуску). В офіційного дилера такі авто коштують від 3 млн грн., це 110 тис. Зараз ця машина виставлена на продаж.

Офіційні доходи тещі завгоспа Нацполіції більш, ніж скромні – за останні п’ять років вона отримала лише 10,5 тис. грн. Зачиняєва є співвласницею п’яти приватних компаній, але жодна з них не приносить значних прибутків.

Сам Іван Наумов відмовився коментувати статки тещі, посилаючись на те, що вони не є його особистими.

"Звідки в неї всі ці речі – спитайте в неї. Якби вона проживала зі мною, я б із задоволенням задекларував, показав би все як треба", - сказав він.

Начальник Департаменту управління майном НПУ Іван Наумов до середини 2000-х працював у правоохоронних органах Донецьку, пізніше перевівся до Києва, у 2012 р. отримав посаду у Вінницькій області – спочатку начальника управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами, а з квітня 2014 р. – заступника начальника УМВС області. Потім він повернувся до Києва, отримавши посаду начальником Департаменту матеріального забезпечення МВС України, а нині Департаменту управління майном Національної поліції України.

З доходів Наумов декларує лише зарплатню: 12 тисяч на місяць у 2014 р., 18 тисяч у 2015 р., 38 тисяч - у 2016 роках.

Дружина Нумова, згідно з його ж деклараціями за останні три роки, ніде не працює. Єдиний дохід за цей проміжок часу вона отримала у 2015 році – від продажу автівки за 580 тис. грн. Валентина Наумова значиться співвласницею кількох приватних компаній, однак від жодної з них не задекларовано прибутку.

На Наумову були зареєстровані авто Volkswagen Touareg (2011 р.) та мотоцикл Harley-Davidson Vrscf (2009 р.) Наразі автівка продана, замість неї придбана нова тієї ж моделі, але вже 2017 р. в. Таке авто у офіційного дилера коштує під 1,5 мільйони.