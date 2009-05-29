Ющенко каже, що Тимошенко веде в нікуди

Популізм підмінив програму діяльності українського уряду. Про це в ексклюзивному інтерв`ю «Независимой газете» повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, Конституція чітко визначає, що не президент формує економічну політику і не він несе за неї відповідальність. «Я як економіст регулярно звертав увагу на те, що дії уряду економічно необгрунтовані, небезпечні. Популізм і патерналізм, що підмінили програму діяльності уряду, - це шлях в нікуди», – заявив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що ні у кого не може бути сумнівів у неспроможності тієї адміністративної системи, де держава регулювала абсолютно все, починаючи від шнурка і закінчуючи танком. «Адже і пересічному громадянинові, і прем`єр-міністрові відомо, що та система зайшла в економічну безвихідь: з 6-го місця в світі на початку минулого століття опустилися на 85-е місце за стандартами економічного і соціального розвитку», - додав Президент.

Він нагадав, що в 2008 році було ухвалене рішення про заборону експорту зерна, хоча в країні на початок року зерна було на 6 млн. тонн більше за внутрішні потреби. «Навіщо заборонили? Тому що за перший квартал ціни на хліб підвищилися більш ніж на 25%. Чому? Тому що соціальні витрати бюджету збільшилися на 75%, і за один квартал країна досягла показників річної інфляції. Політично мотивована роздача грошей виборцям створила проблему, яку уряд кинувся вирішувати командно-адміністративними заходами: щоб понизити ціни на хліб - заборонимо експорт і змусимо виробника демпінгувати на внутрішньому ринку. В результаті сотні тисяч тонн зерна ми просто втратили. Це - ціна популістської політики», - заявив Президент.

«Сюди ж додамо заборону на вивіз соняшникової олії - це не проблема внутрішнього дефіциту, а ідеологія адміністративного управління, яке призводить до занепаду. Або ще один приклад: торік завезли в Україну понад 500 тисяч тонн м`яса – найбільший обсяг за всю історію. Це робилося (до речі, через одну структуру) нібито для боротьби з високими цінами...» - додав він.

«Мої розбіжності з прем`єр-міністром - це не питання особистих відносин. Це конфлікт економічних ідеологій. Але заборонити або дозволити уряду якісь дії може, відповідно до Конституції, Верховна Рада, а не президент», - підсумував В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Україна обмежила експорт соняшникової олії і зерна, пояснивши це можливим дефіцитом продукції на внутрішньому ринку.